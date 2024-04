PSG : Le Qatar débarque à Paris, danger pour Luis Enrique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, Luis Enrique avait remplacé Christophe Galtier à Paris. Des premiers mois mouvementés malgré des résultats encourageants, mais au PSG rien n'est jamais simple et l'avenir de l'Espagnol serait même déjà discuté. Une réunion avec le Qatar en fin de saison pourrait ainsi tout changer.

En fin de saison dernière, le PSG a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec Christophe Galtier, seulement un an après son arrivée. Pour le remplacer, c'est finalement Luis Enrique qui a été nommé. Les débuts de l'Espagnol à Paris sont d'ailleurs assez mouvementés, mais en terme de résultats, difficile de critiquer Luis Enrique puisque le PSG est largement en tête de la Ligue 1 et vise même un incroyable triplé puisque les Parisiens sont également qualifiés en demi-finale de la Coupe de France et en quarts de finale la Ligue des champions.

L'avenir de Luis Enrique pas encore garanti ?

Par conséquent, Luis Enrique, dont le contrat s'achève en 2025, semble être destiné à honorer son bail. Et pourtant, selon les informations de Team Football, le technicien espagnol ne fait pas l'unanimité en interne. Au sein du PSG, les récents échecs de Luis Enrique avec l'AS Roma ou encore la sélection espagnole n'ont pas été oubliés. Autrement dit, sa présence ne garantit en rien un succès sur la scène européenne. D'autre part, la gestion du cas Mbappé n'est pas non plus particulièrement appréciée en interne.

Réunion cruciale avec le Qatar en juin

Et tout pourrait donc être décidé au mois de juin lors de la réunion en présence de l'Emir du Qatar, propriétaire du PSG. Il s'agira de clarifier la situation et préparer la nouvelle ère avec Kylian Mbappé. Et avec Luis Enrique ? C'est la question qui se posera à ce moment-là, et cela dépendra grandement des résultats d'ici-là. Mais visiblement, un coup de tonnerre n'est pas à exclure pour le technicien espagnol.