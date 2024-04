PSG : Le clan Mbappé surpris par Luis Enrique ?

Axel Cornic

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain, qu’il avait rejoint en 2017 après son explosion à l’AS Monaco. Pour le moment ces informations n’ont pas été officialisées, mais la situation de la star française a clairement changé, puisqu’elle n’est clairement plus intouchable.

Un an après Lionel Messi et Neymar, c’est Kylian Mbappé qui devrait quitter le PSG. Il n’a pas encore annoncé sa décision publiquement, mais quelque chose semble s’être bel et bien cassé entre l’attaquant de 25 ans et ce qui est son club depuis bientôt sept ans.

Que se passe-t-il avec Mbappé ?

Cela semble être notamment le cas avec Luis Enrique ! Le coach du PSG n’hésite en effet plus à faire à moins de son joueur vedette, ce qui n’est évidemment pas passé inaperçu. La sortie polémique de Kylian Mbappé lors du Classico face à l’OM a notamment fait parler, avec une supposée histoire d’insulte qui a enflammé les réseaux ces derniers jours.

« Mbappé n’a pas compris ce changement de stratégie avec lui »