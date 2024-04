Mercato : L’ASSE annonce une grosse erreur avec un entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps décrié, mais aussi très peu apprécié par Roland Romeyer, Loïc Perrin a réalisé un bon mercato d'hiver, qui permet à l'ASSE d'occuper le podium de Ligue 2 ce dimanche. Le coordinateur sportif des Verts retrouve un peu de crédit, après plusieurs erreurs comme celle de conserver trop longtemps Laurent Batlles sur le banc.

Coordinateur sportif des Verts , Loïc Perrin n'a pas toujours fait l'unanimité au sein de l'ASSE. Décrié par Roland Romeyer, le dirigeant stéphanois ne s'est pas laissé intimidé, réalisant un mercato d'hiver solide. Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona ont été des bionnes pioches et ont permis à l'ASSE de grimper sur le podium.

Il quitte l’ASSE et déballe tout sur son calvaire ! https://t.co/qnvefjAR3l pic.twitter.com/ezGu5dER9C — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Loïc Perrin salué par ses pairs

Surtout, certains agent saluent la droiture. « Via Loïc Perrin, Saint-Étienne a été le premier club à me contacter et les échanges sur le projet sportif ont été très clairs et surtout fréquents alors qu’en général, un DS change d’avis comme de chemise. Le deal n’a pas abouti pour “x” raisons mais tous les arguments sportifs ont été bien exprimés » a confié l'agent d'une ancienne piste de l'ASSE.

« L’erreur a été de garder trop longtemps Laurent Batlles »