PSG : Un entraîneur envoie déjà sa candidature pour remplacer Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin 2025, Luis Enrique n'a pas l'intention de partir en pleine mission. Le technicien espagnol a déjà fait savoir qu'il souhaitait aller au bout de son contrat. Ce qui n'empêche pas certains coachs de rêver de sa place. C'est le cas d'Antoine Kombouaré, ancien du PSG et récemment revenu au FC Nantes.

Antoine Kombouaré est de retour en Ligue 1. Quelques jours après avoir accepté un rôle de consultant pour Prime Vidéo, l e Kanak a accepté l'offre du FC Nantes, qui l'avait pourtant viré en mai 2023 pour donner sa chance à Pierre Aristouy. « C'est clair que tout le monde connaît la situation que j'ai vécue. C'est un retour inattendu, jamais je n'y ai pensé. Ou alors avec d'autres patrons, mais pas avec Waldemar Kita. Après Strasbourg, je reçois un premier coup de fil de Franck Kita qui voulait me voir. J'ai dit 'pas de souci', finalement c'était le président qui m'invitait » a expliqué Kombouaré au micro de RMC ce samedi.

Kombouaré n'est pas contre un retour

Au cours de ce même entretien, Kombouaré s'est aussi exprimé sur son avenir et notamment sur un possible retour au PSG, alors que le Qatar avait décidé de le remercier en 2011. « Un retour au PSG ? J’ai appris que dans le foot tout est possible. Je ne pars jamais fâché avec les gens, ce n’est que du foot » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé aux Grandes Gueules du Sport.

Neymar, Messi... Riolo fracasse le mercato du PSG https://t.co/KzuzAD53We pic.twitter.com/usQI2u0IfR — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Luis Enrique a déjà annoncé la couleur