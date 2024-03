FC Nantes : Domenech tacle Kombouaré en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant de défier l'OGC Nice, Antoine Kombouaré a fait allusion à son premier passage et notamment au climat qui y régnait après le départ prématuré de Raymond Domenech. Une sortie qui n'a pas plu à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Présent sur le plateau de la Chaîne L'Equipe, il n'a pas hésité à le tacler.

Antoine Kombouaré est de retour au FC Nantes, moins d'un an après son premier passage. Le technicien n'aura pas le droit à l'erreur lors des prochaines journées. Le temps est compté pour sauver le club d'une descente, qui pourrait avoir des effets dramatiques sur les finances du club. Mais contrairement à l'année dernière, Kombouaré estime que le climat est plus apaisé.

Catastrophe au FC Nantes, Kombouaré sort du silence https://t.co/p4kHFfNxrk pic.twitter.com/FhCRIsmp81 — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

« La première fois, il y avait le Kita Circus, (Raymond) Domenech »

« La première fois, il y avait le Kita Circus, (Raymond) Domenech... C'était chaud ! Là, on va jouer à Nice avec une pensée pour le supporter décédé lors du match aller. Si on peut donner du baume au cœur à la famille nantaise... Dans le meilleur des cas, on aimerait gagner dès dimanche mais le principal, c'est que le 18 mai, on soit en L1 ou en barrages. Il faut aussi se préparer à ça » a confié Kombouaré avant de défier l'OGC Nice dimanche prochain.

« C'est pas très confraternel »