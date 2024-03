FC Nantes : Kombouré débarque et annonce du lourd !

Amadou Diawara

Alors que le FC Nantes est mal en point en Ligue 1, Antoine Kombouré est de retour pour tenter de sauver une nouvelle fois le club. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach des Canaris a annoncé la couleur pour la dernière ligne droite de la saison.

Antoine Kombouaré a été rapatrié par la direction du FC Nantes pour sauver le club. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach des Canaris a fait passer un message fort sur la fin de la saison. « En quoi votre retour à Nantes diffère-t-il de votre premier passage, lorsque vous étiez déjà arrivé en cours de saison ? Je ne me pose pas ce genre de questions. J'arrive ici avec une situation bien claire, l'équipe est 16e et on doit tout faire pour maintenir le club en L1. On est en mission. Il faut regrouper les énergies et faire bloc. Les discours ne servent plus à grand-chose, on doit répondre sur le terrain », a déclaré Antoine Kombouaré, avant d'en rajouter une couche.

«On doit tout faire pour maintenir le club en L1»

« Moses Simon s'est blessé en sélection, le club a hérité d'un huis clos total pour la venue de Lyon... Y a-t-il plus de vents contraires cette fois-ci ? Non. La première fois, il y avait le Kita Circus, (Raymond) Domenech... C'était chaud ! Là, on va jouer à Nice avec une pensée pour le supporter décédé lors du match aller. Si on peut donner du baume au coeur à la famille nantaise... Dans le meilleur des cas, on aimerait gagner dès dimanche mais le principal, c'est que le 18 mai, on soit en L1 ou en barrages. Il faut aussi se préparer à ça » , a précisé Antoine Kombouaré dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Le principal, c'est que le 18 mai, on soit en L1»