Kombouaré prend cher, panique au FC Nantes ?

Bien décidé à tout changer afin de maximiser ses chances de maintien en Ligue 1, le FC Nantes a décidé de se séparer de Jocelyn Gourvennec. C'est finalement Antoine Kombouaré qui a été nommé et qui fait son retour un peu moins d'un an après son licenciement. Cependant, la méthode du Kanak ne fait pas l'unanimité auprès de tous ses anciens joueurs.

Il y a quelques jours, le FC Nantes a décidé de se séparer de Jocelyn Gourvennec compte tenu des récents résultats des Canaris, mal engagés dans la course au maintien. Dans cette optique, Antoine Kombouaré a été choisi pour cette mission et fait son retour à peine un an après son licenciement.

«Je ne souhaite pas témoigner sur ce monsieur»

Il faut dire que le profil d'Antoine Kombouaré est parfaitement adapté puisque ses méthodes ont fait leur preuve pour sauver un club, sur du court terme. Cependant, le Kanak ne fait pas l'unanimité. « Je ne souhaite pas témoigner sur ce monsieur, rien à dire sur lui », explique par exemple un ancien joueur de Dijon auprès d' Eurosport .

« Il n'a aucune psychologie»