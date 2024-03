Mercato : Surprise, cette star a réclamé son transfert au PSG

Jean de Teyssière

L'été dernier, le départ de Marco Verratti avait surpris beaucoup de personnes. Arrivé en 2012 au PSG, l'international italien était très apprécié par les supporters du PSG, qui pensaient sans doute le voir faire l'intégralité de sa carrière dans la capitale française. Luis Enrique en a décidé autrement, lui qui n'en voulait pas, même si Marco Verratti avait déjà pris la décision de quitter le club.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a fait un grand ménage dans son effectif. Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti ont quitté la capitale. Après 11 ans passés au PSG, Marco Verratti s'est envolé pour le Qatar, afin d'y découvrir le club d'Al-Arabi. Au moment de son départ, l'international italien avait exprimé son ressenti dans les médias du PSG : « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai Parisien pour toujours . »

Luis Enrique ne voulait pas de Verratti

Élément indispensable pour tous les entraîneurs du PSG, Marco Verratti ne l'a pas été pour Luis Enrique. Dès son arrivée en juillet dernier, l'ancien sélectionneur de l'Espagne ne comptait pas sur Marco Verratti. Selon L'Équipe , le champion d'Europe 2021 ne rentrait pas dans ses plans.

Verratti voulait quitter le PSG