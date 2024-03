Mercato : Le PSG a dégainé, une offre de 90M€ est partie

Jean de Teyssière

Le PSG a tenté de réaliser un très joli coup sur le marché des transferts. En 2022, alors qu'Endrick est encore un joueur du SE Palmeiras, le PSG tente de convaincre le club brésilien de lui vendre sa pépite, en plus de Willian Estavao, surnommé « Messinho », contre la somme de 90M€. Une offre refusée par Palmeiras.

Le PSG aime recruter des joueurs brésiliens. En effet, le club de la capitale s'est déjà offert des joueurs tels que Thiago Silva, Marquinhos, Alex ou encore Neymar. Mais récemment, le club de la capitale a tenté de préparer l'avenir, en s'intéressant de près à deux pépites brésiliennes, qui ont finalement pris un autre chemin.

Le PSG a poussé pour avoir Endrick

Dans son podcast Here We Go , le journaliste italien Fabrizio Romano est revenu sur le transfert du jeune brésilien Endrick pour le Real Madrid. Il rappelle qu'avant que Palmeiras n'accepte l'offre du Real Madrid, le PSG avait vraiment fait le forcing pour faire venir Endrick à Paris, ainsi que son coéquipier, Messinho.

Une offre de 90M€ refusée par Palmeiras

Le journaliste italien affirme que le PSG avait même formulé une offre ferme de 90M€ au club brésilien de Palmeiras, qui l'avait refusé. Le PSG était donc vraiment très avancé sur cette piste, mais il a échoué sur ce dossier.