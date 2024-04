Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble avoir décidé de changer d’air et son départ en direction du Real Madrid ne semble plus faire l’ombre d’un doute désormais. D’ailleurs, son ancien coéquipier espagnol à Paris, Ander Herrera, confirme l’arrivée de Mbappé au sein du club merengue pour l’été prochain.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! Le capitaine de l’équipe de France avait informé sa direction le 15 février dernier à l’occasion d’une réunion qu’il ne prolongerait pas son contrat et s’en irait donc libre à l’issue de la saison. Et alors que le Real Madrid fait déjà figure de grand favori dans ce dossier, un ancien joueur du PSG confirme cette tendance.

« Inévitable que Mbappé finisse à Madrid »

Interrogé au micro d’ El Chiringuito , Ander Herrera s’est prononcé sur le futur départ de Mbappé pour le Real Madrid : « Je le vois à Madrid, bien sûr. Tôt ou tard, les chemins allaient se croiser. Il était inévitable que Mbappé finisse dans le plus grand club de l’histoire du football », assure l’ancien milieu de terrain espagnol du PSG.

« On ne peut pas nier l’évidence »