Mercato - PSG : Voilà le prochain phénomène après Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG en fin de saison, et la direction du club de la capitale se penche d’ores et déjà sur sa succession. Xavi Simons, qui cartonne actuellement en prêt avec le RB Leipzig, est donc attendu de pied ferme au PSG qui compte d’ores et déjà sur son jeune talent pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de la saison, très certainement pour prendre la direction du Real Madrid. Une perte majeure sur le plan offensif pour le club de la capitale, qui va donc chercher à remplacer Mbappé par un autre profil de qualité. Et le PSG semble avoir fait son choix…

Le PSG va miser sur Simons

Selon les révélations de Fabrizio Romano ainsi que de Foot Mercato , le PSG souhaite récupérer Xavi Simons (20 ans) l’été prochain, à l’issue de son prêt convaincant au RB Leipzig. Le jeune attaquant néerlandais pourrait donc avoir un rôle majeur à jouer au Parc des Princes après le départ de Kylian Mbappé, lui qui est déjà présenté comme un phénomène.

Le joueur aura son mot à dire

Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Xavi Simons sera seul maître de son destin, et le PSG devra se ranger derrière la décision de son joueur quoiqu’il en soit. Il faudra donc parvenir à lui vendre le meilleur projet possible sans Kylian Mbappé…