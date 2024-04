Mercato : Après l’OM et l’OL, les mauvaises nouvelles s’enchainent !

Axel Cornic

Passés respectivement par l'Olympique de Marseille ainsi que l’Olympique Lyonnais, Gennaro Gattuso et Fabio Grosso n’ont pas vraiment rencontré un franc succès en Ligue 1. Ainsi, les deux Champions du monde 2006 devenus entraineurs ont rapidement été remercié et espèrent depuis pouvoir retrouver un club assez rapidement.

Considérés comme deux grosses puissances de la Ligue 1, l’OM et l’OL ont vécu une saison très agitée. Cela s’est notamment traduit par plusieurs changements d’entraineurs, avec deux Italiens qui semblent s’être cassé les dents sur le Championnat français.

Ça n’a pas marché pour Gattuso et Grosso

Il s’agit évidemment de Gennaro Gattuso et de Fabio Grosso, qui n’ont pas encore retrouvé un club depuis leurs départs de l’OM et de l’OL. Le premier a été remercié à la fin du mois de février dernier par le club marseillais, mais le second est sans poste depuis plus longtemps, puisqu’il avait quitté Lyon le 30 novembre 2023.

Nouvel échec avec Palermo ?