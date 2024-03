Mercato : Après l'OM, il clashe Gattuso ?

Axel Cornic

Prêté au Genoa en toute fin du dernier mercato hivernal, Vitinha semble vraiment se plaire en Serie A. Il a d’ailleurs fait plusieurs sorties ces derniers jours pour évoquer un départ définitif, mais également pousser passer un coup de râpe à l’Olympique de Marseille... et peut-être même à son ancien coach, Gennaro Gattuso !

Il n’y a pas eu le coup de foudre attendu entre Vitinha et l’OM. Plus gros transfert de l’histoire du club avec ses 32M€, l’attaquant a ainsi été poussé vers la sortie et a trouvé une solution avec un prêt au Genoa.

« De nombreux clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats »

Ces derniers jours, il s’est rappelé aux bons souvenirs de l’OM, avec un tacle à peine déguisé adressé aux dirigeants. « Ici, il existe un potentiel inexprimé, mais c’est aussi une question philosophique et méthodologique. De nombreux clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Ce n'est pas comme ça à Gênes : le club vous suit, vous aide, et cela fait grandir le groupe » a déclaré Vitinha, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport .

« Je dois dire que Gilardino accorde une grande attention au bon jeu de l'équipe »