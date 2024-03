OM : Un joueur fait son retour et annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté un an et demi à Botafogo, Luis Henrique a fait son retour à l'OM cet hiver. Un renfort inattendu pour le club phocéen puisque Gennaro Gattuso a décidé de miser sur le jeune ailier, moins utilisé par Jean-Louis Gasset. Mais cela n'empêche pas Luis Henrique d'afficher de belles ambitions pour la fin de la saison.

C'est un renfort sur lequel l'OM ne pensait probablement pas s'appuyer. De retour d'un prêt d'un an et demi à Botafogo, Luis Henrique est effectivement resté à Marseille contre toute attente. Et bien qu'il joue beaucoup moins depuis le départ Gennaro Gattuso et la nomination de Jean-Louis Gasset, il affiche sa joie d'être revenu à l'OM.

«Je suis très heureux»

« Je suis très heureux et surtout très satisfait des résultats que nous avons obtenus ces dernières semaines », annonce l'ailier brésilien dans une interview accordée à La Marseillaise , avant de prévenir qu'il compte bien tout donner pour la fin de la saison.

«Je fais tout ce que je peux pour donner le meilleur de moi-même»