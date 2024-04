PSG - Barcelone : Il veut briser le rêve de Mbappé !

Thomas Bourseau

C’est la dernière chance pour Kylian Mbappé d’offrir une Ligue des champions au PSG au vu de son départ programmé pour cet été du côté du Real Madrid. Dans cette ultime campagne européenne parisienne, Mbappé va faire face, avec le groupe entraîné par Luis Enrique, au FC Barcelone en quarts de finale de C1. Et Lamine Yamal compte bien contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé ne l’a pas caché. A plusieurs reprises, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a fait part de son affection pour la Ligue des champions. Et depuis 2017 et sa première phase à élimination directe avec l’AS Monaco, Mbappé n’est jamais parvenu à mettre la main sur la coupe aux grandes oreilles. Que ce soit avec l’ASM ou le Paris Saint-Germain.

«Nous devons battre le PSG et ensuite tout peut arriver en demi-finale»

Cette saison est sa dernière en tant que joueur du PSG afin d’éventuellement offrir la première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale. Et pour ce faire, il faudra que le Paris Saint-Germain soit emmené par un Kylian Mbappé inspiré sous la houlette de Luis Enrique. A commencer par une double confrontation en quart de finale face au FC Barcelone les 10 et 16 avril prochain. Cependant, le Barça de Lamine Yamal ne compte pas se laisser sortir de la reine des compétitions européennes sans y mettre du sien. « Une victoire finale ? Je pense que oui. Toutes les équipes ont maintenant les mêmes chances. Nous devons battre le PSG et ensuite tout peut arriver en demi-finale ». a confié la pépite de 16 ans de la Masia en interview pour Mundo Deportivo.

PSG : Mbappé jubile avec ce crack, il déballe tout https://t.co/w5YgO2wY4b pic.twitter.com/at9grV5eSo — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Lamine Yamal prédit la victoire du Barça au Parc des princes et son propre but