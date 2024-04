PSG : «Menteur», Luis Enrique se fait tacler pour Mbappé !

La rédaction

Toujours aussi peu convaincu par les choix tactiques ainsi que la communication de Luis Enrique au PSG, Daniel Riolo s'est une nouvelle fois lâché sur le technicien espagnol jeudi soir dans l'After Foot. Et il lui reproche un cruel manque d'honnêteté dans son discours sur Kylian Mbappé... Explications.

On connaît tous Daniel Riolo pour ses phrases et ses idées parfois « chocs » sur le PSG. Très souvent associé comme étant un anti Luis Enrique depuis le début de la saison, l'éditorialiste en a remis une couche lors de l’ After Foot de jeudi soir, et il continue de dénoncer une certaine malhonnêteté et des mensonges de la part de l'entraîneur du PSG au sujet de Kylian Mbappé.

« Je n’aime pas les mensonges et les menteurs »

« Au début de la saison, on me reprochait d’être trop optimiste. Pour moi, il est dans la catégorie des très bons. J’aime les joueurs qui sont là, il y a des guerriers, l’état d’esprit était présent à l’OM. Mais quand on me dit que tactiquement Luis Enrique est un génie, je n’ai rien vu de ce genre. Je ne supporte pas qu’on le gonfle, alors qu’il est là depuis six mois. En plus le jeu n’est pas dingo. Et il y a un truc qui me fait péter un câble : je n’aime pas les mensonges et les menteurs. Que l’on ne me fasse pas croire qu’il a d’un coup changé d’avis avec Mbappé. Je n’aime pas que l’on me prenne pour un con. Et en conférence de presse, il t’envoie chier. Le PSG pourrait avoir un entraîneur qui respecte le public en parlant comme Gasset ou Haise », lâche Daniel Riolo.

« Les embrouilles continuent »