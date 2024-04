Mbappé - PSG : A Barcelone, il fait une grande annonce !

Thomas Bourseau

Arme offensive numéro une du PSG, Kylian Mbappé est craint par le FC Barcelone et Lamine Yamal à l’approche du quart de finale aller de la Ligue des champions mercredi prochain. La jeune pépite issue de la Masia n’y est pas allée par quatre chemins en prévenant Mbappé qu’il tentera de le museler. En outre, le PSG va faire face à un client avec le FC Barcelone.

La première manche de la double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone aura lieu le 10 avril prochain. Tous deux engagés en quarts de finale de la Ligue des champions, les champions en titre de France et d’Espagne espèrent valider leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Et du côté du FC Barcelone, l’ennemi numéro un au PSG n’est autre que Kylian Mbappé qui, selon toute vraisemblance, rejoindra l’éternel rival du Barça qu’est le Real Madrid.

Lamine Yamal prévient Kylian Mbappé et le PSG

C’est en effet ce qu’a révélé Lamine Yamal (16 ans) au cours d’une entrevue accordée à Mundo Deportivo. « Si je regarde des choses spécifiques dans le jeu de Mbappé ? Oui, mais c'est un joueur qui, quel que soit ce que je regarde, va faire quelque chose de différent pour moi. C'est pourquoi je pense que je dois aider le latéral et c'est tout ». Lors de l’interview en question pour le quotidien catalan, Lamine Yamal affirmait qu’il aiderait Jules Koundé et Ronald Araujo dans le marquage de Kylian Mbappé, comme à son habitude. « Pas seulement avec Mbappé. J'essaie toujours de bloquer l'ailier sur mon côté. C'est déjà arrivé avec Kvaratskhelia ».

PSG : Luis Enrique se lâche sur Dembélé en privé ! https://t.co/wwchkU4PDU pic.twitter.com/CqMkauRyir — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

