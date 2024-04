PSG : Coup de poker pour Barcelone ?

Thomas Bourseau

Le PSG, version QSI, va retrouver pour la 5ème fois le FC Barcelone lors de la phase finale de la Ligue des champions pour les quarts de finale les 10 et 16 avril. A l’approche de la première manche, Luis Enrique semblerait tenter quelques paris à différents postes en défense.

Le FC Barcelone a hérité du PSG pour les quarts de finale de la Coupe de France et se déplacera au Parc des princes le 10 avril prochain pour la première manche. Et au cours de cette première confrontation, il semblerait que Luis Enrique fasse des choix forts pour la réception de son ancien club à Paris. A commencer par la décision entre Lucas Hernandez et Nuno Mendes.

Nuno Mendes préféré à Lucas Hernandez ?

Si l’on en croit les informations divulguées par L’Équipe ce vendredi, Luis Enrique aurait relevé certaines difficultés affichées par Lucas Hernandez lors de ses trois dernières apparitions au poste de latéral gauche, que ce soit en club ou en sélection. De ce fait, l’entraîneur du PSG serait susceptible de trancher en faveur de Nuno Mendes à cette position d’arrière gauche. D’ailleurs, Lucas Hernandez pourrait carrément sortir du onze de départ d’Henrique pour cette rencontre.

Mercato - PSG : Mbappé chaud pour un transfert à Barcelone, il balance tout ! https://t.co/dg0fbhEGpX pic.twitter.com/Vh8uO7W6t5 — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Lucas Beraldo plutôt que Lucas Hernandez, Zaïre-Emery dans le couloir droit