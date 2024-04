PSG : Riolo attendait une recrue, il balance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour affronter Rennes mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France, Luis Enrique avait privilégié le profil de Kang-in Lee plutôt que celui de Marco Asensio sur le front de l'attaque du PSG. Un choix surprenant aux yeux de Daniel Riolo, qui aurait préféré voir Marco Asensio débuter cette rencontre plutôt que la recrue sud-coréenne.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait quasi-totalement renouvelé son secteur offensif avec de nombreuses arrivées, comme celles de Kang-in Lee et Marco Asensio. Les deux milieux offensifs ne font pas encore office de titulaire indiscutables au PSG, loin de là, mais la demi-finale de Coupe de France contre Rennes mercredi soir (1-0) était justement l'occasion de gagner un peu de temps de jeu.

Mercato - PSG : ll vend la mèche pour le transfert d'une star ? https://t.co/qJghMUMAfX pic.twitter.com/R9uIEmy3ZH — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Lee préféré à Asensio

Luis Enrique a tranché, et pour accompagner Ousmane Dembélé ainsi que Kylian Mbappé sur le front de l'attaque du PSG, l'entraîneur espagnol avait finalement opté pour Kang-in Lee. Un choix que ne comprend pas Daniel Riolo...

« Il se passe quoi avec Asensio ? »