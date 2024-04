Luis Enrique interpelle le vestiaire du PSG avant Barcelone

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG va affronter le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, et ce, au Parc des Princes. Avant ce grand rendez-vous contre son ancien club, Luis Enrique (53 ans) - l'entraineur parisien - a décidé de faire passer un message fort à son vestiaire.

Grâce à sa victoire en huitième de finale contre la Real Sociedad, le PSG s'est qualifié pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Lors du tirage au sort, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone.

Luis Enrique annonce la couleur avant le Barça

Pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG va recevoir le FC Barcelone au Parc des Princes ce mercredi. Interrogé au micro de BeIN Sports après la victoire contre le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France, Luis Enrique a fait une grande annonce.

«Il faut être humble, mais ambitieux»