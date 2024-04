Une attaque de feu au PSG, il dévoile la formule secrète

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Luis Enrique a démontré sa faculté à effectuer un très large turnover. Le secteur offensif est notamment concerné, et ces derniers temps, l'entraîneur du PSG a décidé d'utiliser plus régulièrement Ousmane Dembélé dans un rôle de numéro 10. Pour Rolland Courbis, c'est même la meilleure formule possible avec Kylian Mbappé et Gonçalo Ramos.

Au PSG, Luis Enrique s'est distingué par son turnover, notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, personne n'est épargné par la rotation au sein du club parisien. Pas même Kylian Mbappé. Néanmoins, le technicien espagnol a également trouvé une nouveauté en alignant Ousmane Dembélé en position de numéro 10. Un rôle plus axial assez inédit pour l'ancien Rennais, habitué à évoluer dans le couloir droit. Mais cela porte ses fruits puisque pour le moment, Ousmane Dembélé est convaincant. Rolland Courbis valide d'ailleurs ce choix et l'associe à deux autres attaquants.

«Ousmane peut faire parler sa créativité et être plus efficace»

« Moi, quand on en avait parlé ensemble, ça répondait à une logique simple. Dans cette position axiale, le parcours vers le but est beaucoup plus court, et beaucoup moins difficile. Sur un côté, tu as un, deux ou trois joueurs à passer. Dans l'axe, tu gagnes du temps. Ousmane peut faire parler sa créativité et être plus efficace », analyse l'ancien coach de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Mbappé qui se balade à droite ou à gauche, Dembélé dans l'axe et Ramos en 9, c'est la meilleure formule»