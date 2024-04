Mbappé - Dembélé : Un ex de l’OM dévoile la «meilleure formule» au PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été baladé sur le côté gauche ainsi qu’à la pointe de l’attaque du PSG par Luis Enrique cette saison. Selon Rolland Courbis, le repositionnement d’Ousmane Dembélé dans l’axe est la bonne solution… mais en tant que numéro 10 en soutien de Gonçalo Ramos.

À plusieurs reprises cette saison et notamment face à l’OM dimanche dernier à l’Orange Vélodrome, Ousmane Dembélé a évolué en tant que joueur axial, à la fois faux neuf et numéro 10 avec Kylian Mbappé à sa gauche et Randal Kolo Muani à sa droite. Quand bien même Dembélé n’ait pas fait le match de sa vie, son apport satisfait grandement Luis Enrique qui ne cesse de placer sa confiance en lui.

Luis Enrique avait déjà teasé à Dembélé son repositionnement dans l’axe à son transfert

D’ailleurs, L’Équipe a révélé dans ses colonnes de mercredi que Luis Enrique lui aurait vendu le projet d’évoluer dans une position axiale l’été dernier afin de le convaincre un peu plus de rejoindre le PSG en provenance du FC Barcelone où il était cantonné à une position excentrée sur les ailes. Entraîneur d’Ousmane Dembélé au Stade Rennais en 2016 juste avant son transfert au Borussia Dortmund, Rolland Courbis savait déjà à l’époque que le champion du monde devait évoluer dans l’axe. « Moi, quand on en avait parlé ensemble, ça répondait à une logique simple. Dans cette position axiale, le parcours vers le but est beaucoup plus court, et beaucoup moins difficile. Sur un côté, tu as un, deux ou trois joueurs à passer. Dans l'axe, tu gagnes du temps ».

Mercato : Mbappé va faire une victime au PSG, Riolo balance https://t.co/4O1kR3DWHp pic.twitter.com/PQmnEvfBSo — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Mbappé à gauche, Dembélé et Ramos en 9 : la solution de Courbis