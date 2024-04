Mercato : Le PSG se déplace pour un gros transfert !

Alexis Brunet

Le PSG commence déjà à s'activer pour son mercato estival. Par le biais de Luis Campos, le club de la capitale scrute notamment le marché portugais. Le conseiller football apprécie surtout le profil d'António Silva, défenseur central du Benfica Lisbonne. Justement un scout parisien est allé superviser le Lisboète dernièrement.

Luis Campos sait qu’il va avoir la pression l’été prochain, pour gérer au mieux le mercato du PSG. Le conseiller football parisien prend donc de l’avance, et essaye d’identifier au mieux les besoins du club de la capitale. L’ancien dirigeant de l’AS Monaco se tourne notamment vers le Portugal, et un profil en particulier.

António Silva a été observé par le PSG

D'après la page X , Scouts in Attendance , un émissaire du PSG se serait déplacé pour observer la rencontre entre le Benfica, et le Sporting. L'objectif était clair, prendre le maximum de renseignements sur António Silva, le défenseur des Aigles. Le club de la capitale aurait aussi un œil sur le milieu de terrain, João Neves.

Yoro est la priorité

António Silva n'est pas la seule piste du PSG, pour sa défense centrale. Le club de la capitale a une priorité, il s'agit de Leny Yoro. Luis Campos doit d'ailleurs tenter de nouveau sa chance pour recruter le Lillois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, après un premier échec lors du mercato hivernal.