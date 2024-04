Kylian Mbappé plombé par un «ordre» du PSG ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas prévu de prolonger au PSG. La star de 25 ans aurait d'ailleurs annoncé son départ aux dirigeants parisiens il y a quelques semaines. Depuis, Luis Enrique ne le considère plus comme intouchable. Mais Kylian Mbappé soupçonnerait le PSG d'être à l'origine de cette décision.

Kylian Mbappé vit une situation assez inédite pour lui au PSG. Habitué à être considéré comme un élément indispensable dans la capitale, l’international français goûte désormais régulièrement au banc de touche. Luis Enrique ne l’estime plus intouchable depuis l’annonce officieuse de son départ.

PSG : Polémique avec Mbappé, le Real Madrid jubile https://t.co/KdlCBEHkVP pic.twitter.com/xtFcaiFjKu — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Mbappé traverse une galère sous Luis Enrique

Le technicien espagnol souhaite préparer l’avenir et ne compte désormais sur Kylian Mbappé que pour les matchs couperets en Coupe de France et en Ligue des champions. Naturellement, le capitaine de l’équipe de France a du mal à digérer cette situation. Et il soupçonnerait le PSG d’être à l’origine de tout cela.

Le PSG à l’origine de son calvaire ?