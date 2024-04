OM/PSG : Panique après le classique, une révolution se prépare

La rédaction

Ce mercredi, se tenait au siège de la Fédération française de football une réunion de crise sur l'arbitrage français. Plus d’une heure trente de discussions durant lesquelles le président de la FFF Philippe Diallo, a reçu plusieurs dirigeants de clubs de Ligue 1. L’objectif ? Échanger sur la question et mieux comprendre les attentes des professionnels, quelques jours après les polémiques autour du Classique entre le PSG et l'OM.

On le sait, l’arbitrage français est vivement critiqué depuis plusieurs mois. La dernière polémique remonte il y a tout juste trois jours entre le PSG et l’OM lors du Classique avec des décisions plus que litigieuses des deux côtés. Afin de remédier au bon fonctionnement de l’arbitrage en France, une réunion a donc été établie ce mercredi entre le président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo et les dirigeants de Ligue 1. Le climat a été jugé positif et l'échange, utile.

Du changement attendus à l’intersaison

Après le licenciement de Stéphane Lannoy, directeur technique de l'arbitrage délégué au secteur professionnel, il y a quelques jours, les clubs de Ligue 1 souhaitent plus. Malgré la demande publique de la démission d’Antony Gautier le directeur technique de l'arbitrage, les dirigeants ont acté qu’ils ne l’obtiendront pas.

Finalement un problème d’organisation pointé du doigt ?