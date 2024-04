PSG : Une star de Luis Enrique frustrée ?

Benjamin Labrousse

Dimanche soir face à l’OM (0-2), Ousmane Dembélé a de nouveau été utilisé en tant que milieu offensif. Une utilisation particulière pour l’habituel ailier droit, qui s’est néanmoins fait remarquer en délivrant une passe décisive. Un nouveau rôle intéressant pour le numéro 10, qui a d’ailleurs reçu plusieurs consignes de la part de Luis Enrique.

Le 5 mars dernier, Luis Enrique prenait une décision surprise. En effet, le technicien espagnol décidait ainsi de placer Ousmane Dembélé en numéro 10 lors du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad (1-2). Peu sollicité, l’ailier droit avait néanmoins créé beaucoup de décalages et d’espaces permettant la création de danger pour le PSG.

« Cette mobilité nous a bien aidés »

Après avoir récidivé face à l’OM ce dimanche soir (0-2), Luis Enrique décidait d’ailleurs de ne pas commenter son choix de positionner Ousmane Dembélé dans l’axe de son attaque : « Je pourrais vous l'expliquer, mais je juge que ce n'est pas nécessaire. Il y a toujours cette volonté de surprendre et gêner notre adversaire avec des changements de position. Cette mobilité nous a bien aidés. Je me rappelle d'une occasion magnifique que s'est procurée Dembélé en première période (30e). C'est clair qu'on doit encore améliorer des choses, mais ça me plaît beaucoup. Si l'occupation des espaces est adéquate, ça paraît magnifique » , expliquait brièvement le coach du PSG…

Luis Enrique a abordé le sujet avec Dembélé