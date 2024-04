PSG : Gros coup dur avant le choc contre Barcelone ?

Alexis Brunet

Le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone arrive à grands pas, et le PSG ne sait pas s'il pourra compter sur Bradley Barcola. L'ancien joueur de l'OL est pour le moment très incertain, et son forfait est d'ores et déjà assuré pour la demi-finale de Coupe de France, face au Stade Rennais, et face à Clermont, en Ligue 1.

Depuis le début de saison, le PSG n'est pas épargné par les blessures. Le club de la capitale a pendant longtemps été privé de Nuno Mendes, et Milan Skriniar, mais ces derniers sont finalement de retour à la compétition. Ce n'est pas le cas pour Presnel Kimpembe, qui est toujours blessé, et cela fait déjà plusieurs longs mois.

Barcola s'est blessé également

Dernièrement, Presnel Kimpembe a été rejoint pas un coéquipier à l'infirmerie. Bradley Barcola s'est blessé lors de la trêve internationale, et il est donc aux soins. L'attaquant du PSG était absent face à l'OM, et cela pourrait durer.

Barcola est très incertain pour le choc face au Barça