PSG : Mbappé jubile avec ce crack, il déballe tout

Benjamin Labrousse

Meilleur joueur de l’histoire récente du PSG, Kylian Mbappé a souvent été aperçu en compagnie de joueurs n’évoluant pas au sein du club de la capitale. Ce n’est pas un secret, l’attaquant français est notamment proche de Rayan Cherki, qu’il avait félicité sur les réseaux sociaux en 2020. Ce jeudi, le prodige de l’OL s’est lâché sur cette relation.

« Si t’es bon, t’es sur le terrain, t’assumes. Si t’es pas bon, tu vas sur le banc, tu regardes les autres. […] Moi, tu me parles pas d’âge. Tu me parles que de football et de niveau » . Cette sortie de Kylian Mbappé en mai 2018 à l’occasion d’un entretien accordé à Canal + est depuis restée dans les annales. Symbole de précocité, le numéro 7 du PSG a vu plusieurs joueurs à fort potentiel débuter en Ligue 1 ces dernières années, comme cela est notamment le cas pour Rayan Cherki.

Mbappé avait félicité Cherki en 2020

Représenté par l’agence dirigée par la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, Rayan Cherki a toujours été plus ou moins proche du phénomène parisien. En janvier 2023, le joueur de 20 ans était également tout proche de rejoindre le PSG et donc d’y retrouver le Bondynois. Outre ces éléments, Rayan Cherki avait été félicité par Kylian Mbappé en janvier 2020, lorsqu’à seulement 16 ans, l’ailier lyonnais avait réalisé une prestation XXL. « Faut pas trop lui parler d’âge hein » , avait écrit la star du PSG sur X (ex- Twitter ).

Faut pas trop lui parler d’âge hein 🙃. @rayan_cherki https://t.co/lqZ6ihu600 — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 18, 2020

« Après ça, on s'est parlé sur les réseaux »