Transferts - PSG : Mbappé a choisi une date pour son annonce

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Dans une situation compliquée au PSG depuis l'annonce de son départ, le capitaine de l'équipe de France a décidé d'officialiser son transfert la première semaine de juin au plus tard, et ce, pour avoir l'esprit tranquille à l'Euro.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé joue ses derniers mois au PSG. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé est attendu au Real Madrid cet été

Alors qu'il n'a pas encore officialisé son transfert vers le Real Madrid, Kylian Mbappé ne compterait pas le faire dans un avenir proche. En effet, comme l'a indiqué Marca , l'attaquant français de 25 ans refuse d'annoncer quoi que ce soit tant que le PSG et le club merengue sont en lice en Ligue des Champions. Les deux écuries pouvant se retrouver en finale le 1er juin à Wembley.

Mbappé va officialiser son transfert avant l'Euro