«Énervée », une star de l’OL enrage !

Rayan Cherki a vécu une semaine délicate. Dans un premier temps, le joueur de l'OL n'a pas été convoqué par Thierry Henry pour participer au prochain rassemblement. Pour ne rien arranger, Pierre Sage a pris la décision de ne pas le titulariser lors de la rencontre face à Toulouse ce vendredi. Cette décision a eu, au moins, le mérite de le secouer.

L'OL peut dire merci à Rayan Cherki. Face à Toulouse ce vendredi, le milieu offensif a inscrit un but et permis à son équipe d'arracher la victoire dans les ultimes instants (2-3). Une belle revanche pour celui qui a débuté la rencontre sur le banc. Le joueur de 20 ans a payé ses dernières sorties décevantes sous le maillot lyonnais. Comme l'a annoncé Pierre Sage, Cherki avait à cœur de se racheter ce vendredi soir.

Cherki avait soif de revanche

« Avant de rentrer, je lui ai demandé s’il était énervé. Il m’a répondu et je lui ai dit que c’était ce qu’il fallait. Quand on voit l’entrée qu’il vient de faire ce soir, on se rend compte du joueur qu’il doit être au quotidien. Notre devoir est de lui faire prendre conscience de ça. C’est incroyable de faire des performances comme ça. Ce qui serait incroyable, ça serait de les enchaîner. On lui souhaite tous d’y arriver car c’est un enfant du club, très investi dans le projet » a confié le coach de l'OL au micro de Prime Vidéo.

« J’étais déçu de pas débuter »