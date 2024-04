PSG - Real Madrid : Nouvelle annonce sur Mbappé et le mercato !

Jean de Teyssière

Le PSG se prépare au départ de Kylian Mbappé, tandis que le Real Madrid se prépare à son arrivée. En fin de contrat en juin prochain, le Bondynois n'a toujours pas officiellement fait part de sa décision, même si son départ du PSG semble certain. Au Real Madrid, l'arrivée de Kylian Mbappé ne devrait pas avoir d'impact sur les attaquants déjà présents au sein du club madrilène.

Le Real Madrid devrait vivre un grand changement la saison prochaine. Kylian Mbappé pourrait débarquer au sein du club de la capitale espagnole et de nombreux experts se posent la question de savoir si cette arrivée pourrait conduire à des départs d'attaquants du Real Madrid.

Mbappé attendu au Real Madrid

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG à la fin de son contrat, en juin prochain. Le Real Madrid attend de pied ferme le meilleur buteur de l'histoire du PSG et sauf improbable retournement de situation, il devrait bel et bien signer dans le club merengue la saison prochaine.

Aucun attaquant sur le départ