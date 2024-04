Départ de Mbappé : Le PSG se fait recaler en Espagne !

La rédaction

À quelques jours du choc entre le PSG et le FC Barcelone, la jeune pépite des Blaugrana, Lamine Yamal, s’est confiée sur son avenir dans une interview accordée à Mundo Deportivo. Et les propos du jeune crack catalan risquent de décevoir le club de la capitale, qui aurait des vues sur lui pour remplacer Kylian Mbappé l'été prochain.

Véritable joyau de la de la Masia, Lamine Yamal est âgé seulement de 16 ans et fait des étincelles sous le maillot du FC Barcelone. Ses performances XXL n'ont pas laissé le PSG indifférent. Selon les dernières tendances, il serait même question d'un éventuel transfert à hauteur de 200M€ pour Yamal, l'un des profils évoqué avec insistance dans le collimateur du PSG pour assurer la succession de Kylian Mbappé l'été prochain. Mais le crack du Barça vient de jeter un froid...

PSG : Luis Enrique va refaire le coup à Zaïre-Emery ! https://t.co/F5r9pmo1Ik pic.twitter.com/0pw3sdxXir — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Un message très clair

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Yamal s'est confié sur le quart de finale de Ligue des Champions à venir contre le PSG a été évoqué, mais également son avenir. Et le message est clair : « Cela me fait très plaisir que mon travail et mon football soient reconnus mais je suis concentré sur le prochain match. Que de la tranquillité, il reste encore deux ans pour le prochain contrat. Et à profiter avant tout » , confie t-il. Il se voit même continuer encore très longtemps dans son club formateur : « Assurément. J'espère pouvoir être une légende du Barça ». Le PSG est prévenu !

Alors qui pour remplacer Kylian Mbappé ?

La piste Lamine Yamal ayant pris un sérieux coup de froid, le PSG cherche toujours activement un joueur pour remplacer Kylian Mbappé. Beaucoup de noms sont cités ces dernières semaines comme Victor Osimhen (Napoli), Lautaro Martinez (Inter Milan) ou encore Rafael Leão (AC Milan). Pour le moment, aucune offre concrète n’a été faite pour les trois joueurs, mais le mercato estival du PSG risque d’être très chaud.