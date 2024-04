PSG : Luis Enrique déclare sa flamme à une recrue

La rédaction

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Gonçalo Ramos reste sur une entrée en jeu décisive face à l'OM et semble avoir gagné le coeur des supporters. De son côté, Luis Enrique est toujours autant satisfait avec l'état d'esprit de son buteur portugais et l'a fait savoir en conférence de presse.

Recruté pour 90M€ bonus compris en provenance du Benfica Lisbonne l'été dernier, Gonçalo Ramos souffle le chaud et le froid depuis son arrivée au Parc des Princes. Entre les choix de Luis Enrique et le virus subi par l’attaquant portugais qui l’a sévèrement diminué pendant plusieurs semaines, les débuts ont été assez compliqués. Mais Ramos semble avoir retrouvé la forme ces dernières semaines. En témoigne ces statistiques de dix buts et une passe décisive avec le PSG.

« Très content de l'avoir dans mon effectif »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a d'ailleurs vanté les mérités de Gonçalo Ramos : « Si je dois vous parler de Gonçalo, je peux dire qu'il a une ambition sans faille. Je suis très content de l'avoir dans mon effectif, il est toujours prêt à aider l'équipe qu'importe sa position. Il mériterait plus de temps de jeu. Mais c'est un club de très haut niveau. Les joueurs se partagent le temps de jeu. Très content de l'avoir dans l’effectif ». Un discours flatteur de la part de l'entraîneur du PSG.

Bientôt un titulaire indiscutable au PSG ?

Cette saison, la concurrence est importante dans le secteur offensif du PSG avec Kolo Muani ou encore Mbappé. Mais avec le départ du capitaine des Bleus, Gonçalo Ramos pourrait avoir une place plus importante au sein de l’effectif parisien. Si la confiance de Luis Enrique est toujours d'actualité la saison prochaine, nul doute que le joueur de 22 ans aura sa chance et de justifier les 90M€ investis sur lui par le club francilien.