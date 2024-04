Mercato : «L'un des meilleurs d'Europe» rêve du PSG !

Pierrick Levallet

Arrivé l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier au PSG, Luis Enrique dispose d'encore un an de contrat. Mais le club de la capitale tiendrait peut-être déjà l'identité de son successeur. Thiago Motta rêverait de faire son retour chez les Rouge-et-Bleu. D'ailleurs, son agent n'est pas vraiment étonné de le voir réussir au poste d'entraîneur.

Si Luis Enrique est arrivé seulement l’été dernier et qu’il dispose d’encore un an de contrat, le PSG connaîtrait peut-être déjà l’identité de son successeur. En effet, la presse italienne a récemment annoncé que Thiago Motta rêvait d’entraîner le club de la capitale un jour. En attendant, le technicien italien poursuit son travail à Bologne. Et son agent n’est pas vraiment surpris de le voir réussir.

Luis Enrique interpelle le vestiaire du PSG avant Barcelone https://t.co/wBT4Wd0dIm pic.twitter.com/JKtZMoeV1H — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

«Thiago est une personne tellement intelligente»

« Je ne veux pas être immodeste, mais je lui ai déjà dit, quand il jouait, qu'il serait l'un des meilleurs d'Europe. Après 50 ans de football, je pense que je comprends au moins un peu, pas le football, mais les gens. Et Thiago est une personne tellement intelligente qu'il n'a pas pu s'empêcher de suivre cette voie » a d’abord expliqué Dario Canovi dans un entretien accordé à MilanNews .

Son agent veut le voir en Ligue des champions