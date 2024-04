PSG : Luis Enrique lance une révolution, Riolo est bluffé

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Luis Enrique a tenté de nouvelles choses contre le Stade Rennais. En effet, on a pu voir Kang-In Lee, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé permuter à plusieurs reprises en première mi-temps, évoluant à des postes inattendus au fil des minutes. Interrogé après la victoire du PSG en demi-finale de la Coupe de France, Daniel Riolo a fait passer un message fort.

Lors de la demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais, le PSG s'est présenté en 4-4-2 avec le duo Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé en attaque sur le papier. Toutefois, dans l'animation sur le terrain, les joueurs de Luis Enrique ont surpris tout le monde ce mercredi soir.

Luis Enrique a fait halluciner Daniel Riolo

En effet, on a pu voir les joueurs du PSG changer de position à plusieurs reprises, et notamment Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Kang-In Lee. En effet, l'international marocain était très offensif par moment, s'intégrant dans le milieu de terrain, tandis que le Français et le Sud-Coréen ont beaucoup alterné entre l'axe offensif et l'aile droite.

«Je prends une vraie leçon de football»