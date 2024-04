Mercato - PSG : Mbappé reçoit une demande avant son départ !

Thomas Bourseau

C’est officieusement fait : Kylian Mbappé va quitter le PSG en tant qu’agent libre en fin de saison pour rejoindre le Real Madrid. Mais d’ici-là, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain peut continuer d’écrire sa légende au club de la capitale en emmenant notamment le PSG à un potentiel triplé historique. Et Lucas Hernandez en a indirectement parlé en zone mixte.

Kylian Mbappé l’a déjà communiqué à son président Nasser Al-Khelaïfi, à son entraîneur Luis Enrique ainsi qu’à l’ensemble du groupe du PSG courant février : il ne sera pas de l’aventure la saison prochaine. Au terme de la saison en cours, qui sonnera le glas de son accord contractuel avec les dirigeants parisiens, Mbappé quittera le Paris Saint-Germain afin de vraisemblablement se rendre au Real Madrid.

Vers un éventuel triplé historique pour le PSG ?

Mais avant cela, Kylian Mbappé est en mesure de signer un triplé historique au PSG, en remportant au passage la première Ligue des champions de l’histoire du club. En effet, avec douze points d’avance en Ligue 1 sur son dauphin Brest ainsi qu’une place en finale de la Coupe de France face à l’OL, le triplé se met doucement en place au Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique se mesureront au FC Barcelone de Xavi Hernandez en quart de finale de C1 les 10 et 16 avril prochain.

Transfert - PSG : Mbappé a conclu un pacte avec le Real Madrid https://t.co/8o8Yhol6b5 pic.twitter.com/5YNAaufbSZ — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

«En espérant qu’il continue comme ça jusqu’à la fin de saison et qu’il nous rapporte beaucoup de titres»