Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement. Placé dans le loft l'été dernier, le numéro 7 du PSG s'attendait à voir sa direction lui faire payer son départ. D'ailleurs, Kylian Mbappé redoutait à la fois la réaction de ses dirigeants et des supporters parisiens.

Arrivé lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du PSG après sa septième saison. En effet, la star de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'elle allait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

La relation entre Mbappé et sa direction est tendue

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a reçu trois offres au total pour quitter le PSG. En effet, seuls le Real Madrid, Manchester United et Liverpool ont dégainé pour s'offrir les services du capitaine de l'équipe de France. Et, selon nos informations, c'est le club merengue qui va accueillir Kylian Mbappé cet été, à moins d'un énorme retournement de situation.

Kylian Mbappé avait tout anticipé