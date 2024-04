PSG : Le «nouveau Mbappé» sous pression, il balance

Alexis Brunet

Alors qu'il s'apprête à quitter le PSG, Kylian Mbappé aura laissé une trace indélébile au sein du club de la capitale. Le Français est devenu meilleur buteur de l'histoire de la formation parisienne, et il a empoché de nombreux titres. Mais sa présence a aussi mis la pression sur certains joueurs. C'est le cas de Kenny Nagera, qui a été comparé au champion du monde, lorsqu'il était prêté par le PSG.

Avant son départ en 2023, Kenny Nagera a évolué au PSG pendant plusieurs années. L'attaquant avait été prêté dans de nombreux clubs, durant son aventure parisienne, et l'attente était très haute. L'ancien titi a révélé à Foot Mercato qu'il était même souvent appelé Mbappé lors de ces différents prêts, ce qui a pu lui mettre une certaine forme de pression. « On attend beaucoup de nous très tôt. Quand tu sors du PSG et que t’es prêté, les gens s’attendent à ce que Kylian débarque… Mais non. On t’idéalise comme un crack alors qu’on ne t’a jamais vu jouer. Quand j’étais prêté, on m’appelait Mbappé… Sauf que l’on n’a pas tous la même marge de progression. Après je comprends aussi les attentes. Quand tu sors du PSG, c’est que tu as les qualités et l’avenir devant toi. Donc il faut assumer. »

Les attentes sont élevées pour les joueurs passés par le PSG

Venir du PSG peut-être une bénédiction, tout comme une malchance. Pour Kenny Nagera, cela était plutôt la deuxième option. En effet, ce dernier a révélé que son passage à Paris a fait augmenter les attentes et la pression envers lui. « Je l’ai senti dans tous les clubs ou je suis passé, et encore plus au Luxembourg. Plus tu descends, plus c’est le cas. Les gens se disent "c’est un joueur du PSG, il a remplacé Mbappé, il a joué en Ligue 1." C’est ce qu’ils retiennent. Ce regard, je le sens, même au niveau des supporters. Partout où je passe, je prends des photos. Si c’est pesant ? Parfois, mais il faut l’assumer aussi car c’est le métier. Puis vu que ça se passe plutôt bien ici, je retiens le bon côté. C’est facile de critiquer un joueur du PSG mais quand tu es bon, on te met aussi la lumière, c’est à double tranchant. »

Nagera retrouve la confiance au Luxembourg

Après son aventure au PSG, Kenny Nagera a décidé de repartir de plus bas pour retrouver de la confiance. C'est ainsi qu'en 2023, l'attaquant s'est engagé avec Differdange, au Luxembourg. L'ancien Parisien a eu raison, puisqu'il a retrouvé la confiance là-bas, en enchaînant les buts. Un bon choix de carrière, qui pourrait lui permettre de revenir dans un championnat plus ambitieux par la suite.