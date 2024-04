Une star du PSG entre dans la légende, elle jubile

Jean de Teyssière

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est toujours là onze après, et il vient d'égaler un sacré record. En effet, le capitaine parisien vient d'égaler Jean-Marc Pilorget, ayant disputé son 435ème match sous les couleurs rouge et bleu ce samedi soir. Face à Clermont, l'international brésilien fêtait ce cap historique, et il en est très fier.

Dans le football actuel, la longévité manque régulièrement. Pourtant, au PSG, Marquinhos a montré qu'il était possible de rester dans un club de haut niveau durant de longues années. Avant lui, Marco Verratti l'avait aussi prouvé. Mais contrairement au Brésilien, Verratti n'a jamais pu battre un record de longévité.

Marquinhos entre dans la légende du PSG !

Il est prévu que Marquinhos devienne le joueur le plus capé de l'histoire du PSG cette saison. S'il joue face au FC Barcelone ce mercredi, il sera seul en tête de ce classement. Face à Clermont samedi (1-1), le capitaine parisien fêtait sa 435ème apparition avec le maillot parisien. Il rejoint l'ancien donc l'ancien défenseur emblématique du PSG, Jean-Marc Pilorget.

«C'est une fierté»