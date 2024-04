Voilà le prochain boss du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Antero Henrique et Luis Campos, la tension est à son comble. Les deux hommes ne s'entendent pas, et la situation ne pourrait que s'empirer, notamment si le patron de la Qatar Stars League continue d'intervenir sur certains dossiers propres au PSG. Selon certains en interne, Henrique serait jaloux de son compatriote et rêverait de prendre sa place.

Une guerre d'influence aurait débuté en interne. Conseiller sportif du PSG depuis l'été 2022, Luis Campos doit composer avec l'ombre d'Antero Henrique, ancien directeur sportif du club et resté proche de QSI. Selon Nasser Al-Khelaïfi, ce dernier n'a plus de rôle défini au sein du PSG. Pourtant, L'Equipe annonce qu'Henrique tenterait de se substituer à Luis Campos notamment sur certains dossiers liés au recrutement. De quoi exacerber les tensions.

Succession de Mbappé : Le PSG reçoit une réponse à 130M€ https://t.co/H2sIpYtrCi pic.twitter.com/Wibi6YbHEf — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

« Il y a eu des problèmes entre les deux »

En décembre 2022, le président du PSG avait déjà reconnu quelques désaccords entre les deux hommes. « Je ne vais pas le cacher. Il y a eu des problèmes entre les deux. Mais ce n'est rien de personnel. En fait, chacun est un peu entré dans le travail de l'autre. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter ça. Antero a fait du très bon travail dans les ventes, les prêts... Luis aussi de son côté. Mais c'est difficile d'avoir deux têtes. C'est juste une histoire de communication » avait lâché Al-Khelaïfi.

Henrique voudrait couper la tête de Campos