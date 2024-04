PSG : Il lâche une annonce inquiétante sur Mbappé

Amadou Diawara

Le PSG s'est incliné contre le FC Barcelone ce mardi soir, et Kylian Mbappé n'a rien pu faire. Muselé pendant toutes la rencontre, le numéro 7 parisien n'a pas réussi à se montrer dangereux au Parc des Princes. Selon Lucien Favre, Kylian Mbappé est perturbé par son futur départ du PSG.

Le PSG est opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Au match aller, le club de la capitale a perdu contre le Barça au Parc des Princes (2-3). Titularisé par Luis Enrique ce mercredi soir, Kylian Mbappé n'a pas réussi à faire la différence. Il aura donc à cœur de faire mieux ce mardi soir en Catalogne.

Surprise, Mbappé trahi par son pote au PSG ? https://t.co/3X96TdJ3qa pic.twitter.com/fKsXP18dD2 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Mbappé s'est manqué contre le FC Barcelone

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Lucien Favre a évoqué le match raté de Kylian Mbappé contre le FC Barcelone. A en croire l'ancien coach de l'OGC Nice, le numéro 7 du PSG est perturbé par ce qui l'attend dans les prochains mois, et notamment son transfert vers le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

«Il se passe beaucoup de choses dans sa tête»