PSG : Il claque la porte de l’OM et se lâche sur Mbappé

Ancien bras droit de Pablo Longoria à l'OM, Javier Ribalta est de retour en Espagne. L'ancien responsable marseillais était présent sur le plateau de la Cadena Ser pour se prononcer sur le quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Selon lui, il faut s'attendre à un sursaut de Kylian Mbappé après son match aller raté.

Choqué après avoir pris connaissance des insultes proférées à Pablo Longoria en septembre dernier, Javier Ribalta avait pris la décision de faire ses valises et de quitter Marseille. Dégoûté par l'environnement autour du club, il est retourné en Espagne et a été surpris, ce dimanche soir, en train d'apporter son expertise sur la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone.

Ribalta juge cette équipe du PSG

L'ancien bras droit de Pablo Longoria en a profité pour juger cette équipe parisienne, qui a changé de visage lors du dernier mercato estival. Selon lui, le FC Barcelone possède de meilleurs joueurs. « Il est vrai qu'il y a des joueurs dans certaines lignes qui ne semblent peut-être pas être des joueurs de premier plan, mais cette année, ils travaillent en équipe, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Le Barça a de meilleurs joueurs individuels. Ces derniers mois, ils ont joué à un bon niveau » a confié Ribalta sur le plateau de la Cadena Ser.

« Le PSG a une star qui est bien supérieure aux autres »