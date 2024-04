Mercato - PSG : Le clan Mbappé annonce la date de son transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé aurait donné son accord au Real Madrid pour rejoindre l'Espagne dès la fin de son contrat avec le PSG. Mais selon son entourage, il faudra encore attendre plusieurs mois avant que l'officialisation ne soit annoncée. Le clan Mbappé pourrait attendre la fin des Jeux Olympiques de Paris pour signer son contrat et visiter le Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappé et le PSG, cela semble bel et bien terminé. Le joueur de 25 ans a fait savoir à ses supérieurs qu'il ne prolongerait pas son contrat. Après sept ans de bons et loyaux services, l'international français va plier bagages.

Mbappé a dit oui au Real Madrid

Selon les informations de Sport , Mbappé se sent enfin prêt à rejoindre le Real Madrid. La star française aurait déjà donné son accord au club espagnol pour signer son contrat, mais il resterait encore quelques détails à régler.

Le clan Mbappé a une idée derrière la tête

Selon l'entourage de Mbappé, aucun contrat n'a encore été signé avec le Real Madrid. Cependant, rien ne devrait s'opposer à son arrivée, pas même le refus du club espagnol de le laisser participer aux Jeux Olympiques cet été. D'ailleurs, le joueur pourrait attendre la fin de la compétition (11 août) pour officialiser sa venue.