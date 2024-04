Mbappé - PSG : Luis Enrique va se régaler ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La tâche est ardue pour le PSG. Le club parisien va devoir remplacer Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Un attaquant axial serait recherché et plusieurs profils seraient surveillés par la direction. La perle rare n'a pas encore été trouvée, mais en privé, Luis Campos assure que son équipe sera plus forte la saison prochaine.

Le prochain mercato estival revêt d'une importance particulière. Et pour cause, le PSG va devoir trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin prochain et dont le départ au Real Madrid est attendu. A en croire, la presse italienne, le club de la capitaine serait enclin à lever la clause libératoire de Victor Osimhen, fixée à 120M€. Une information démentie par des sources françaises. Les profils de Rafael Leao (Milan AC) ou de Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) seraient aussi présents sur la short-list de Luis Campos.

Le PSG annonce du lourd pour la saison prochaine

Même si le mercato estival n'ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, le PSG se montre plutôt optimiste. En privé, Luis Campos annonce que l'équipe sera plus forte la saison prochaine selon les informations du Journal du Dimanche . Une sortie qui fait écho à celle de Luis Enrique. « Je sais juste que si tout se passe bien, la saison prochaine, on aura une équipe bien meilleure que cette année, à tous points de vue, offensivement, défensivement, tactiquement... Je n'ai aucun doute là-dessus » avait déclaré le technicien espagnol en février dernier.

Quatre transferts se préparent