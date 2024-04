Barcelone promet l'enfer au PSG

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le FC Barcelone reçoit le PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi, Xavi a annoncé que l'ambiance à Montjuïc sera la même qu'au Camp Nou. L'enceinte habituelle du Barça étant en travaux.

Après sa défaite au Parc des Princes (2-3), le PSG doit à tout prix l'emporter à Barcelone. Opposé au Barça, le club de la capitale est contraint de rentrer à Paris avec une victoire pour atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Avant ce choc au sommet, Xavi était présent en conférence de presse ce lundi après-midi. Et le coach catalan a annoncé que l'ambiance à Montjuïc sera similaire à celle du Camp Nou. Le club catalan ayant changé de stade pendant les travaux de son enceinte habituelle.

Zaïre-Emery : Le vestiaire du PSG choqué ? https://t.co/vm7meorOx6 pic.twitter.com/GWGhJIViVD — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

«L'atmosphère sera la même qu'au Camp Nou»

« Demain (mardi) à Montjuïc, l'atmosphère sera la même qu'au Camp Nou. Ce sera un véritable chaudron. Ils vont nous faire souffrir, il n'y a aucun doute là-dessus, et nous devons être une équipe. Tous ensemble. C'est un match important pour le club, mais c'est un match différent. Le cadre n'est pas le même, mais je suis sûr que les supporters feront en sorte que ce soit pareil » , a déclaré Xavi, avant de lancer un avertissement au PSG.

«Ce sera un véritable chaudron»