PSG : Rendez-vous avec un buteur XXL après Barcelone

Arnaud De Kanel

Le PSG a pu profiter d'un calendrier aménagé pour se reposer ce week-end et arriver frais pour défier le FC Barcelone mardi avant de recevoir l'OL dimanche. Alors que l'incertitude planait quant à la présence ou non d'Alexandre Lacazette pour ce choc, l'attaquant aux 15 buts en Ligue 1 devrait bien être présent.

Semaine de Ligue des champions pour le PSG. Mardi, le club de la capitale visera une qualification pour les demies finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur la pelouse du Barça. Après cela, les hommes de Luis Enrique retrouveront l'OL dimanche pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Les joueurs de Pierre Sage sont en pleine forme et ils sont portés par leur capitaine Alexandre Lacazette. Mais dimanche, l'attaquant est sorti sur civière après un choc impressionnant avec le gardien brestois Marco Bizot. Sa présence pour affronter le PSG est donc incertaine mais les premiers examens seraient rassurants.

Zaïre-Emery : Le vestiaire du PSG choqué ? https://t.co/vm7meorOx6 pic.twitter.com/GWGhJIViVD — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Sage inquiet pour Lacazette

Après la rencontre, Pierre Sage avait fait part de son inquiétude au sujet d'Alexandre Lacazette. « Il est toujours en observation, on espère qu'il fasse assez rapidement des examens complémentaires. On est un peu inquiet mais on estime que s'il est fort, il le sera dans tous les moments, même celui-ci. On va beaucoup l'accompagner », a promis le coach de l'OL au micro de Prime Vidéo . Néanmoins, Sage devrait pouvoir compter sur son homme fort.

Lacazette devrait être la face au PSG