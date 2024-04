PSG : La «revanche» de Mbappé annoncée en direct !

Thomas Bourseau

Passé au travers de la première manche du choc du FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions (3-2), Kylian Mbappé n’a certainement pas rejeté la bonne attitude du point de vue de Jérôme Rothen. Il faut qu’il offre une revanche sur ce point précis, sinon, son héritage au PSG en pâtirait.

Kylian Mbappé n’a pas été flamboyant mercredi dernier au Parc des princes avec la réception du FC Barcelone dans le cadre du 1/4 de finale de la Ligue des champions. Bien au contraire, pendant le revers concédé par le PSG contre les visiteurs catalans (3-2), Mbappé n’a pas cadré un seul tir et n’a pas été l’auteur de la passe décisive pour le but d’Ousmane Dembélé ou celui de Vitinha.

«En terme d’images et d’attitude, là oui. Il joue gros»

Bien géré par la défense du FC Barcelone et plus particulièrement Jules Koundé et Ronald Araujo, Kylian Mbappé se doit de se racheter au vu de l’image qu’il renvoie ces dernières semaines du point de vue de Jérôme Rothen. « Mbappé joue gros sur son image oui. Sur son niveau sportif non, très clairement. Il a assez prouvé qu’il pouvait être important et décisif sur ces matchs couperets. Il est champion du monde, un palmarès long comme les deux bras. Je suis personne pour lui dire « tu nous dois une revanche sportive », non. Par contre en terme d’images et d’attitude, là oui. Il joue gros ».

«L’élimination reflètera l’attitude de Kylian Mbappé»