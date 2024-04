PSG : Après Barcelone, un club de Ligue 1 prépare un sale coup !

Thomas Bourseau

Pour le PSG, c’est le jour J en Ligue des champions avec un choc tant attendu à Barcelone pour une place en demi-finale. Pour ce qui est de la Coupe de France à la fin du mois de mai, l’OL ne se laissera clairement pas faire et évitera tout triplé pour le PSG.

Le FC Barcelone reçoit le PSG ce mardi soir à Montjuic pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Après avoir pris une option sur le Paris Saint-Germain au Parc des princes mercredi dernier, le Barça devra finir le travail pour retrouver les demi-finales de C1 pour la première fois depuis la saison 2018/2019.

Le PSG rêve d’un triplé historique, première étape : Barcelone

De son côté, le PSG croit en ses chances pour inverser la tendance et valider son billet pour les demi-finales comme Lucas Hernandez l’a fait savoir ces derniers jours. « Je suis sûr qu'avec cette équipe qu'on a, et ce coach, on va aller chercher la qualification ».

Caqueret : «Aller chercher cette victoire en finale le 25 mai»