Une recrue du PSG se fait dézinguer !

Arrivé en janvier dernier au PSG, Lucas Beraldo n'a pas eu le temps de s'imprégner de la méthode Luis Enrique. Le jeune défenseur brésilien a très vite été plongé dans le bain de la Ligue des champions pour pallier, notamment, les blessures de Presnel Kimpembe, mais aussi de Milan Skriniar. Pour Eric Rabesandratana, il a été lancé bien trop tôt par Luis Enrique.

Lucas Beraldo apprend à vitesse grand V au PSG. Arrivé avec le seul objectif, pour l'instant, d'apprendre, le défenseur brésilien a très vite été lancé dans le bain par Luis Enrique, qui essayait de pallier les absences de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar. D'abord en Ligue 1, puis en Ligue des champions, Beraldo enchaîne les premières. Mais la réussite le fuit. Face à l'expérience de Robert Lewandowski, il n'a rien pu faire et s'est souvent retrouvé en difficulté.

« Clairement, il n'avait ni l'expérience ni le niveau nécessaires »

Pour Eric Rabesandratana, Beraldo n'a pas encore le niveau pour participer à ce type de rendez-vous. « Clairement, il n'avait ni l'expérience ni le niveau nécessaires pour jouer un quart de finale de Ligue des Champions. Ce n'était pas un match difficile, mais émotionnellement et dans l'intensité, il n'a pas su répondre présent. Il va falloir qu'il retienne la leçon et qu'il se prépare pour l'avenir. Car s'il veut jouer avec la sélection brésilienne, il va en avoir plein des matches comme celui-là et il va devoir hisser son niveau de jeu » a déclaré l'ancien joueur du PSG.

« Après, il faut être juste avec Beraldo »