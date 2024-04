Mercato : Le PSG vise un transfert à 100M€, une offre va partir !

Benjamin Labrousse

En juin prochain, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de son contrat. Désormais, les dirigeants parisiens envisageraient de recruter un avant-centre lors du prochain mercato estival. Depuis plusieurs mois, le nom de Viktor Gyökeres (Sporting CP) revient avec insistance pour Paris. Mais également intéressé par le Suédois, Arsenal serait sur le point de formuler une offre.

Le mercato estival du PSG pourrait s’avérer très animé. Et pour cause, après sept saisons à Paris, Kylian Mbappé quittera les Rouge et Bleu en juin prochain. Ainsi, c’est assez logiquement que le club de la capitale pourrait décider de se renforcer en attaque cet été.

« Le PSG apprécie Viktor Gyokeres »

Journaliste, Ben Jacobs révélait récemment plusieurs pistes ciblées par le PSG pour le prochain mercato estival : « Le PSG apprécie Viktor Gyokeres (Sporting) et Benjamin Sesko (RB Leipzig). Ivan Toney (Brentford) pourrait aussi être une cible, même si sa piste n’est pas vraiment active du côté du PSG » , lâchait ce dernier. Disposant d’une clause libératoire de 100M€ au Sporting CP, Viktor Gyökeres est donc ciblé par le PSG, mais également par Arsenal.

Arsenal va dégainer pour Gyökeres